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  4. Pendik’te şaşırtan olay! Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

Pendik’te şaşırtan olay! Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Pendik’te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Ev ve bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Kamyon kamyon çöp çıkarılan evde dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin saatlerce süren çöpleri toplama işlemi ise havadan görüntülendi.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde Elmas Çetintaş’ın yaşadığı bir gecekondudan çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamıyla çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik Belediyesine bağlı zabıta ve temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde ve bahçesinde temizlik yapmaya başladı. Ekipler, evden ve evin bahçesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Çetintaş ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Bu sırada olayı görüntüleyen bir basın mensubuna, ev sahibi kadın saldırmaya çalıştı. . Çöplerin çıkarılmasının ardından evde temizlik çalışmalarına başlandı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Öte yandan ekiplerin çöpleri evden çıkarma işlemleri ise havadan görüntülendi.

(İHA)

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