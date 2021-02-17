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  4. Pendik’te servis aracının motosiklete çarptığı korkunç kaza saniye saniye kamerada

Pendik’te servis aracının motosiklete çarptığı korkunç kaza saniye saniye kamerada

17.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Pendik’te hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yola savruldu. Yaşanan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik’te 00.30 sıralarında meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTULDU

Edinilen bilgiye göre, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motor sürücüsü, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu. Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dört yola geldiği esnada yolun sağ tarafından hızla gelen bir servis aracının çarpması sonrası savrulduğu ve kafasında bulunan kaskında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafasından fırladığı görülüyor.

(İHA)

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