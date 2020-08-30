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Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:37 | Son Güncelleme

Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ardından silahını çeken bir kişi rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı

Olay saat 20.30 sıralarında Gezelyalı Mahallesi Bekçi Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturup alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Ardından kavga eden taraflardan biri olan Murat K. silahını çekerek ateş etmeye başladı. Murat K.'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği D. Ö. ve O. Ç. yaralandı. Murat K. ise olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yaralıları arkadaşları kendi imkanları ile hastaneye kaldırdı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Murat K. 'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise şeritle muhafaza altına alınan olay yerinde delil araması yaptı. Yerdeki çok sayıda boş mermi kovanını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Aynı sokakta oturan ve silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir vatandaş; “Ben görmedim ama sadece sesleri duydum. Bu sakakta her akşam silah sesleri duyuyoruz. Bir aydır böyle devam ediyor. Bundan bıktık artık, her seferinde polisi arıyoruz ama polis gelene kadar şahıslar kaçıyor. Bugün de aynı şekilde altı el kadar silah sesi duydum. Yakında oturuyorum zaten. Daha sonra buraya geldim, yaralı bir şahıs vardı. Silah seslerinden sonra bağıran birinin sesini duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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