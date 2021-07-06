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Pendik'te vahşet! 17 köpek ölü bulundu, işkence yapılıp zehirlenmiş

06.07.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence de gördükleri tespit edilirken, polis soruşturma başlattı. Köpekleri ölü olarak gören bir mahalleli, ''Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Gece gündüz uyuyamıyorum'' şeklinde konuştu.

Olay İstanbul Esenyurt'ta, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.

"BU OLAYDAN SONRA UYUYAMIYORUM"

Köpekleri ölü olarak gören hayvansever Sevgi Elik "Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Belediye ve polis ekiplerine haber verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara başladılar. En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük" dedi.

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"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR ŞEY BU"

Bir başka hayvansever Fatih Yazıcı ise, "Bizim besleme alanlarımızdan bir yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı. Resmen perişan olduk. İçimizi çok sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir yerlere atıyorlar. Köpekleri sevenler var, sevmeyenler var. Onları seven kişiler yapmamıştır zaten. Bilinçli olarak yapılan bir şey bu" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul Pendik
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu yapanların coluklarından cocuklarından cıksın allah sizin belanızı versin 1 tane köpekteki yürek yok sizde. hayvanlara zulm eden ters gözle bakan ne kadar canlı varsa hepsi kahrolsun inşallah

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