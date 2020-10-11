HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Pendik’te bir temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle sokak köpeğine masaj yaptı. İnsanın içini ısıtan görüntü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli bir temizlik işçisi, sokak köpeğine elindeki süpürge ile masaj yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Köpeğe masaj yapan Pendik Belediyesi temizlik görevlisi Gürbey Gürbüz, “Sokak köpeği rahatsız, tüyleri dökülüyor. Ben de süpürgeyle masaj yapıyorum. Vatandaşların rahatsız olmaması için yere dökülen tüyleri toplayıp çöpe atıyorum. Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler köpeğin aşılarını yaptı. Her sabah geldiğimde köpek yanıma gelerek süpürgeme dokunuyor, masaj yapmamı istiyor. Ben de etrafı süpürüp güzelce masaj yapıyorum. Her sabah beni gördüğünde koşarak bana geliyor, benden başkasına gitmiyor. Vatandaşlar da bizi çekmiş. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

1

'ÇOK GÜZEL DOSTLUKLARI VAR'

Ünal Aslan isimli bir mahalle esnafı ise, “Temizlikçi arkadaşımız her sabah buraya geldiğinde köpek onu karşılar. Arkadaşımız yemeğini, suyunu verir. Masaj yapar, çok güzel dostlukları var. Buradan çıkmasını bekleyip yolcu eder. Devamlı onun peşinden gider” diye konuştu.
2

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!
En Çok Okunan Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Diğer Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Adana'da 3 ayda 1020 dilenci yakalandı
Adana'nın 'Antonio Banderas'ı yakalandı
Gün ışığına çıkamayan 8 yaşındaki Salih'ten güzel haber
8 yaşındaki Salih'ten güzel haber! İlaçlar işe yaradı
İskenderun'da gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Bursa'da korona halayındaki gelin ve damada ceza
Bursa'da korona halayına ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.