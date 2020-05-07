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  4. Pendik'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Pendik'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 08:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da Pendik D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik oluştu.

Kaza saat 07.30 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kaynarca Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü ve iki kamyonetin karıştığı kazada kamyonette bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, bölgeye gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza sonrası sürücüler birbirlerini suçladı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(DHA)

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