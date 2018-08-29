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Pendik'teki gündemi sarsan olayla ilgili flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Pendik'te bir çocuğun açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
pendik Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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