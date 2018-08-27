Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı.
ÇOCUKLARA BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ
Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.
GÖZALTINA ALINDI
Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
SIRTINDAKİ KURŞUNLA YAŞAYACAK
Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI İDDİASI
Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması
Adana'da intihar girişimini canlı yayınladılar
Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Bu nasıl değişim? Eski halini gören gözlerine inanamadı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum