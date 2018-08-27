Pendik'teki parkta dehşet anları! Çocukları kurşun yağmuruna tuttu

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı.

ÇOCUKLARA BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

SIRTINDAKİ KURŞUNLA YAŞAYACAK

Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI İDDİASI

Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı iddia edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)



