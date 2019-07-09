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Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Pendik’te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
isleri düşünce gorucem ben bu magandayi
aleme ibret olsun diye bu iki zavallıya öyle ceza vereceksinki
Bu adama insan dermisiniz? ne bu neyin artisliği, sen kendini ne zannediyorsun, kimsin sen inşallah topluma örnek olacak bir cezaya çarptırılır.
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