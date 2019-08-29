HABER

Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Pendik TEM-D100 bağlantı yolu-Kavakpınar Kavşağı yapımına başladığı bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında, Kavakpınar Mahallesi'nde, Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda şerit daraltması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, İBB tarafından yapımına başlanan Pendik-Çayırova arasındaki TEM'e bağlantı sağlayacak yan yollar projesiyle, D-100'ün üç şerit ana yol ve iki şerit yan yol olacak şekilde gidiş-dönüş hizmet vereceği aktarıldı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, Kavakpınar Güllübağlar Deresi'nin Kemikli Dere'ye bağlantısının yapılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kavakpınar bölgesinde yer alan ve zaman zaman taşkınlara neden olan derenin de ıslahı gerçekleşecek. Dere kesitlerinin genişletilmesiyle ani yağışlarda sel baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Yol yapım ve dere ıslah çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi için, Pendik Kavakpınar Mahallesi, Kurtköy Pendik bağlantı yolunda 180 gün süreyle şerit daraltması yapılacak."

Açıklamada, şerit daraltmasının, 29 Ağustos Perşembe günü gece 00.00'dan 25 Şubat 2020 saat 06.00'ya kadar süreceği kaydedildi.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Macaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktıMacaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktı
Sarıyer'de yıkılma kararı alınan okul ile ilgili açıklamaSarıyer'de yıkılma kararı alınan okul ile ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama istanbul büyükşehir belediyesi pendik

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.