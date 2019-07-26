Pendik ve Ataköy'de yat yangını

İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı.

Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken polis ve güvenlik görevlileri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ekiplerinin hazır bekletildiği gözden kaçmazken yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yatta maddi hasar meydana geldi.

ATAKÖY'DE DE YAT YANGINI



Ataköy Marina’da sabah saatlerinde çıkan yangında marinada demirli bulunan yat kullanılamaz hale geldi. Yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek diğer yatlara da sıçramamasının önüne geçildi.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı.