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Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Pendik’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.

Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Pendik’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik Güzelyalı Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan beş katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda ufak çaplı yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.

Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Pendik’de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

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