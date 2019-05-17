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Pendik’de beton blok işçinin ayağına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Pendik’de denizden çıkarılan beton bloğun kırılarak ayağına düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Pendik’de denizden çıkarılan beton bloğun kırılarak ayağına düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Pendik iskelesi’nde batık gemiden çıkartılan beton bloğun kırılarak ayağına düşmesi sonucu bir kişi ayağından yaralandı. T.S. adlı işçinin ayağı beton bloğun altında kalırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla işçinin ayağı bloğun altından kurtarıldı. 112 acil servisi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı anlatan Ayhan Akbaşoğlu, “Çalışırken blok kendiliğinden patladı. Duba dalga yaptığı için oynarken kuru beton olduğu için çalışma yaparken birden bire patlama yaptı. Beton bacaklarına düştü. Bunlar çimento gemisinden çıkan beton bloklar” dedi.

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