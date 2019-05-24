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Pendik’de İETT otobüsünün feci kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Pendik’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen yolcu dolu İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki depoya hızla girdi.

Pendik’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen yolcu dolu İETT otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki depoya hızla girdi. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Pendik Velibaba Mahallesi’nde saat 09:30 sularında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen İETT otobüsü şoförü, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçi yolcu dolu otobüs, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna hızla çarptı. Kazanın etkisiyle otobüsün içerisinde bulunan yolculardan 3’ü yaralandı. Olaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcular ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması adına çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki depoya hızla çarpıyor.

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