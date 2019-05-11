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Pendik’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Pendik’de otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk etti.

Pendik’de otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk etti. O tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Köprüsü yolu üzerinde patenli 3 genç otobüsün arkasına takılarak tehlikeli şekilde yolculuk etti. Canlarını hiçe sayan gençler, görenlerin yüreğini ağza getirdi. Yolculuk esnasında gençlerden biri paten ile zıplayarak faciaya davetiye çıkardı. Ayrıca gençlerin kask takmamış olması da dikkatlerden kaçmadı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasın takılmış şekilde yolculuk ediyor. Gençlerden biri zıplayarak tehlikeli hareketlerde bulunuyor.

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