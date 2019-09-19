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PENDİK'DE POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Pendik'de kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında kavga ettiği bir kişiye doğru pompalı tüfekle ateş etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Pendik'de kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında kavga ettiği bir kişiye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Saldırganın kavga ettiği kişi yara almazken, yoldan geçen bir kadın isabet eden saçmalarla yaralandı.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Orta Okulu yakınında meydana geldi. İddialara göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganın kavga ettiği kişi yara almazken, yoldan geçen bir kadın isabet eden saçmalarla yaralandı. Okulun çıkış saatinin ardından meydana gelen olayda çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Öğrenci velisi olduğu öğrenilen kadın Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Okuldan görüntü
-Öğrencilerden görüntü
-Sokaktan görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Muhabir anonsu
-Genel ve detay görüntüler

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