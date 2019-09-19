Pendik'de pompalı tüfekle dehşet saçtı 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'de kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında kavga ettiği bir kişiye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Saldırganın kavga ettiği kişi yara almazken, yoldan geçen bir kadın isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Çınardere Mahallesi Beyefendi Sokak üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Orta Okulu yakınında meydana geldi. İddialara göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta kavga ettiği kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganın kavga ettiği kişi yara almazken, yoldan geçen bir kadın isabet eden saçmalarla yaralandı. Okulun çıkış saatinin ardından meydana gelen olayda çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Öğrenci velisi olduğu öğrenilen kadın Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

