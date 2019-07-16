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PENDİK'DE SERVİS MİNİBÜSÜNE OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI: 1ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 06:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobil arkadan çarptı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Saat 04.30 sıralarında İDO Pendik Feribot İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 CDN 510 plakalı servis minibüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 34 JF 4334 plakalı otomobil servis minibüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Murat Karadiş'i (43) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Karadiş'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karadiş hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerin incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Henüz ismi öğrenilmeyen servis minibüsü gözaltına alınarak Pendik Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken olaya ilişkin MOBESE görüntüleri incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Araçların çekici yardımıyla kaldırılması

-Otomobilden detaylar

-Hastanede bekleyen polis ekipleri

-Genel ve detaylar

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