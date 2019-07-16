HABER

PENDİK'DE SERVİS MİNİBÜSÜNE OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI: 1ÖLÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 06:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA   Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobil arkadan çarptı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Saat 04.30 sıralarında İDO Pendik Feribot İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 CDN 510 plakalı servis minibüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 34 JF 4334 plakalı otomobil servis minibüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Murat Karadiş'i (43) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Karadiş'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karadiş hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerin incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Henüz ismi öğrenilmeyen servis minibüsü gözaltına alınarak Pendik Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken olaya ilişkin MOBESE görüntüleri incelemeye alındı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Pendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölüPendik sahil yolunda trafik kazası: 1 ölü
Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardıYangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.