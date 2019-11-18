Pendik'te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı (1)

Murat KORKMAZ\/\u0130STANBUL, (DHA) PEND\u0130K'te 3 katl\u0131 bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u00c7at\u0131daki yang\u0131n itfaiyenin m\u00fcdahalesi sonucu s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.PARTNER \u00c7al\u0131\u015fmadan da emekli olabilirsiniz!\u015eehit uzman \u00e7avu\u015f Mert Kaya memleketine u\u011furland\u0131Ate\u015fin etraf\u0131nda oturuyorlard\u0131, patlamayla neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131lar
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