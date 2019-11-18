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PENDİK'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat Korkmaz/ İstanbul Dha Pendik’te 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber- Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat Korkmaz/ İstanbul Dha
Pendik’te 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bir kişi dumandan etkilendi.
Pendik Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Pendik, Kurtköy ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada bulunan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılırken, bir çocuk binayı saran dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen çocuk olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Alev alev yanan çatı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü
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-Alev alev yanan çatı (cep telefonu görüntüsü)
-Yangın çıkan bina
-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Mahalle sakini ile röp
-Dumandan etkilenen genç çocuk
-Genel ve detay

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