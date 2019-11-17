HABER

Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:10 | Son Güncelleme

Pendik'te, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki silahlı saldırıda 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde dün aynı aileden Rabia, Orhan ve Ahmet Yılmaz'ı tüfek ve tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Önal, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Önal, mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin emniyette ve mahkemede verdiği ifadesinde, Rabia Yılmaz'ı çalıştığı markette kasiyer olarak tanıdığını, Yılmaz ile ağabeylerinin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ve darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

- Süreç

Güllübağlar Mahallesi'nde dün bir markete giden şüpheli, burada bir kişiyi vurmuş, daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etmişti.

Saldırıda, Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz yaşamını yitirmiş, şüpheli Ahmet Önal gözaltına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gül Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Yaylalar Mezarlığında toprağa verilmişti.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter vefat ettiTiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter vefat etti
CHP’li Belediyelerden Tarım HamlesiCHP’li Belediyelerden Tarım Hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet pendik Savcılık silahlı saldırı tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.