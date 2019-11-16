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Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgana linç girişimi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA  Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA
Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken ölenlerin yakınları linç girişiminde bulundu.Olay saat 09.30 sıralarında Güllü Bağlar, Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. henüz bilinmeyen nedenle aynı aileden 4 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz öldü, Ayhan Yılmaz ise yaralandı.

SALDIRGAN ZIRHLI ARACA ALINDI
Saldırgan A.E. cinayetleri işlediği binada yakalandı. Mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramadı. Binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullanıldı. Saldırgan zırhlı polis aracına alındıktan sonra da gerginlik sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)

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