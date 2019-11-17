Pendik'te 3 kişiyi öldüren şüphelinin polis ifadesi...

"İSMİNİ BUGÜN ÖĞRENDİM, KENDİSİYLE ALAKALI HİÇBİR BİLGİM YOKTUR" Ahmet Önal emniyette soğukkanlı bir şekilde verdiği ifadesinde, "Olayda ölen Rabia Yılmaz'ı aynı mahallemizde bulunan markette çalışması sebebiyle 2 yıldır tanıyorum. Ancak ismini bugün öğrendim. Kendisiyle alakalı hiçbir bilgim yoktur. 2 yıl önce markete gittiğimde benimle tanışmak istedi ancak ben oralı olmayarak yanından ayrıldım. Bu olaydan sonra şahsın isimlerini bilmediğim iki ağabeyi beni her gördüklerinde tehdit ediyorlar ve laf söylüyorlardı. Yaklaşık 5 ay kadar önce Pendik'te bulunan bir firmanın orada Rabia'nın ağabeyleri beni gördü ve bana durduk yerde saldırıp beni darp ettiler. Ben bu olayı polise aktarmadım. Olayda ölen, ismini sizden Rabia olarak öğrendiğim şahsın telefon numarası ben de yoktur. Kendisiyle hiçbir sosyal medya üzerinden de görüşmem olmamıştır" iddiasında bulundu.

"HERHANGİ BİR HUSUMETİM, ALACAK VERECEĞİM YOKTUR"

Şüpheli Önal ifadesinin devamında, "Benden sormuş olduğunuz Ahmet Yılmaz ve Orhan Yılmaz isimli olayda ölen şahısları tanımıyorum. Bu şahısların ismini bugün sizden öğrendim. Ancak şahısları görsem tanırım. Eğer bu şahıslar benim olayda öldürdüğüm kişilerse onlar, Rabia'nın ağabeyleriydi. Bu şahıslar belirttiğim gibi benimle sürekli uğraşmaktaydılar. Benim yolumu kesip, 'kızın peşini bırak' diyorlardı. Ben de kendilerine 'öyle bir şey yok' diyordum. Bu şekilde 5 aylık süre zarfında 7-8 defa yolumu kesip bana küfürler ettiler, tehditte bulundular. Benim bu şahıslarla herhangi bir husumetim, alacak vereceğim yoktur" diye konuştu.

"DOLABIMDAN TÜFEK VE TABANCAYI ALDIM"

Şüpheli Ahmet Önal şu ifadelere yer verdi:

"Olay günü yalnız olarak aracı park etmiş sigara içiyordum. Rabia'nın olayda öldürdüğüm ismini burada Ahmet ve Orhan olarak öğrendiğim iki ağabeyi, araçla gelirken beni gördüler. Bunlardan biri, aracın camını açarak bana küfür etti. Kendilerine hiçbir şey demedim. Hurdacı dükkanıma gittim. Dükkanımda bulunan elbiselerimi koyduğum dolabımdan tüfek ve tabancayı aldım. Direkt olay yeri olan marketin önüne gittim. Yaklaşık 10 dakika kadar Rabia'nın ağabeylerinin gelmesini bekledim. Ancak kimseyi göremedim"