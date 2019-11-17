Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik\u2019te 3 ki\u015fiyi pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen \u015f\u00fcpheli Ahmet \u00d6., "kasten \u00f6ld\u00fcrme\u201d su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.Prof. Dr. Canan Karatay: \u00d6m\u00fcr bah\u015fediyor, alt\u0131ndan daha k\u0131ymetliKediyi ezmek istemeyen t\u0131r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, t\u0131rla \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 yaral\u0131Almanya'da 9 cami derne\u011fi "Birlik \u015eenli\u011fi" d\u00fczenledi
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