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Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 19:11 | Son Güncelleme

Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., "kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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