HABER

Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 19:48 | Son Güncelleme

Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bir marketi basan Ahmet Ö.

Pendik’te 3 kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ahmet Ö., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bir marketi basan Ahmet Ö. isimli şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırmıştı. Olayda Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, “Ben olayın gerçekleştiği marketin yakınlarında otururum. Çevreyi az çok bilirim. Olayda ölen Rabia Yılmaz ile arkadaşlık ilişkim veya duygusal yakınlığım olmadı. Ancak çalıştığı markete alışveriş için gidiyordum. Marketteyken Rabia bana, ‘Sana büyü yaptım, ya bana gelirsin ya da başın beladan kurtulmaz’ diyordu. Ağabeyleri de bana beni rahatsız edici ve tahrik edici sözler söylüyordu” dedi.
Savunmasının devamında, “Olay sabahı Rabia’nın ağabeyleri beni görüp bana sataştılar. Bana küfür ettiler. Ben de tahriklere ve kışkırtmalara dayanamadım. Bir anlık sinirle bu olayları yaptım. Rastgele ateş ettim. Tabanca ve tüfeklerde hala kullanabileceğim fişek ve mermiler olmasına rağmen sinirim geçince polise teslim oldum” diye konuştu.
Ahmet Ö. mahkeme sorgusunda ise, “Yaklaşık 5 ay önce Rabia’nın ağabeyleri beni darp etmişti. Ayrıca beni her gördükleri yerde küfür ediyorlardı. Olay günü yine Rabia’nın ağabeyleri bana küfür etti. Ben de işyerine gidip silahları alıp geri geldim. Rabia da bana büyü yaptığını, ya onun olacağımı ya da buralardan gitmem gerektiğini söylüyordu. Söz konusu tahrik ve kışkırtmalarla bir anlık sinirle bu eylemi gerçekleştirdim” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
CHP’li Belediyelerden Tarım HamlesiCHP’li Belediyelerden Tarım Hamlesi
Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandıMuğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.