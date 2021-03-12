Pendik’te 4 çocuğu alıkoyarak darp ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Pendik’te yaşları 18’den küçük olan 4 çocuğu bir binada alıkoyarak darp ettiği, şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 24 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık duruşmaya katılmazken, mahkeme sanığın tutuklanmasına yönelik talepleri reddetti. Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur baba, “Bu sapık hakkında tutuklama kararı yok. Böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim çocuklarım sokakta gezemiyor. Bakkala bile gidemiyorlar” dedi. Pendik’te 29 Haziran 2019 tarihinde A.Ü.(15), H.T.(15), H.A.T.(14) ve O.G.(16) yaşlarındaki çocukları darp ettiği, rızaları olmadan çektiği görüntüleri ailelerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptığı ve kız çocuğu A.Ü.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık Vedat U.(25)’nun 6 ayrı suçtan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Tutuksuz sanık duruşmaya gelmedi

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat U. katılmazken, mağdur 4 çocuk ile aileleri salonda hazır bulundu. Pedagog ve psikolog bilirkişiler de duruşmaya katıldı. “Kuzenlerimin birbirine vurmasını istedi”

Duruşmada söz verilen mağdur kız çocuğu A.Ü., “Olay günü mahallede kına vardı. Kına yerine yakın bir inşaatın önünde kuzenlerim ile birlikte sigara içiyorduk. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim sanık geldi ve ’neden sigara içiyorsunuz?’ dedi. Sonra elinin tersi ile hepimizin suratına vurdu. O sırada biz gitmek istedik ama kolumuzdan tutup zorla oturttu. Bizi dövünce elimize sigara verdi ve telefonu ile video çekti. Önce kuzenim O.G.’nin gitmesine izin verdi. Sonra kardeş olan diğer 2 kuzenimin birbirine vurmasını istedi. Ancak yavaş vurmalarına kızarak onlara vurdu. Sonra onların da gitmesine izin verdi” dedi. “Korkudan bir şey diyemedim”

A.Ü. sanıkla baş başa kaldıklarını anlatarak, “Bana yanaşmaya başladı. Bacaklarıma dokundu. Saçımı okşadı. Ben bu sırada korkudan kendisine bir şey diyemedim. Annem aradı ama sanık açmama izin vermedi. O gün çektiği videoları olaydan başkasına bahsedersek ailemize atacağını söyledi. Annemi sokağın başında görünce kaçtı. Korkudan aileme bir şey anlatamadım” diye konuştu. Duruşmada söz alan diğer mağdur çocuklar ise, sanığın kendilerini darp ederek yaraladığını söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Pedagog bilirkişi söz alarak, çocuklar ile duruşma öncesinde görüşme yaptığını, herhangi bir yönlendirme altında ifade vermediği görülen çocukların, yaşadıkları olayın tesiri ile gergin ve kaygılı olduklarını gözlemlediğini söyledi. Mağdur çocukların ailelerinin avukatı, “Mağdurların anlatımları dikkate alındığında olayın vahametinin büyük olduğu anlaşılmaktadır. Sanığın tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.