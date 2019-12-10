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Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Pendik’te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Pendik’te 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Tüm çatıyı saran yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı çatı havadan görüntülendi.
Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın nedeniyle çevreye yayılan alevler ve duman paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatıya ulaşarak yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Apartmanın çatısında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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