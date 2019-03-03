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- Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

- Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Alevlerin yükseldiği yangını, itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler binadan dışarı çıkarak sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarla) - Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı(Havadan fotoğraflarla) - Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı(Havadan fotoğraflarla) - Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı(Havadan fotoğraflarla) - Pendik'te 4 katlı binanın çatısı yandı

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