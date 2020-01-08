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  4. -Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

-Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

 Pendik'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden, binanın hemen yanındaki içinde sığ su bulunan dereye düşerek hayatını kaybetti.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Pendik'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden, binanın hemen yanındaki içinde sığ su bulunan dereye düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın beşinci katındaki evinin penceresinden, apartmanın bitişiğindeki içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayriye Yıldırım'ın eşi Nuh Yıldırım'ı bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine davet edildi.
Bir mahalle sakini, olayla ilgili olarak "Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin" demişti.

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