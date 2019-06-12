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PENDİK'TE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARDILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA Pendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle alt geçitte araç mahsur kaldı. Bir buçuk saat aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı.
Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğu Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi'nde bulunan altgeçidi su bastı. Altgeçitten geçmeye çalışan bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü camdan aracın üstüne çıkarak sel sularından korunmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü yaklaşık bir buçuk saat sonra merdiven uzatılarak kurtarıldı. Altgeçitte kalan aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Araç üstünde kurtarılmayı bekleyen sürücü
(AKTÜEL)
-Altgeçitte kalan araç
-Kurtarma çalışmaları
-Genel ve detaylar

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