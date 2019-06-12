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Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir anaokulunu su bastı.

Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı

Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir anaokulunu su bastı. 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları sırtlarına alarak okuldan çıkardı.
Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, pencereden çıkan öğretmenleri sırtlarına alarak kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahsur kalan öğretmenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı

Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı

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