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Pendik'te araca saldırıya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:29 | Son Güncelleme

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.

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