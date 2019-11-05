Pendik'te araca saldırıya ilişkin dava

Sanık Hüseyin Sel'in avukatı Devrim Dinç de öncelikle duruşmada oturumların kapalı yapılmasını talep ettiklerini belirterek, "Katılma talebinde bulunan beyefendinin bu davayla hiçbir alakası yoktur. CMK'nın 182. maddesi gereğince de bu nedenle oturumların kapalı yapılmasını sırf bu yüzden istiyoruz. Müvekkillerimin özel hayatı ihlal edilmektedir. Çok farklı şekillerde sosyal medyaya yansımaktadır. Çıkan haberlerden dolayı müvekkillere ait iş yerleri saldırıya uğradı. Çocuklarına garip garip mesajlar, mailler atılıyor." dedi.

Sanık Sel'in avukatı Devrim Dinç de bir önceki duruşmada kendilerine, zararın giderilmesiyle ilgili süre verildiğini hatırlatarak, "Bahçıvan ailesinin kullanmış olduğu araçtaki zararın giderilmesi ile ilgili aracın gerçek sahibine ulaştık. Aracın bir şirkete ait olduğunu öğrendik. Zararın ne olduğunu sorduk. 10 bin 620 lira para talep edildi. Biz de kendilerine bu parayı ödedik. Kendilerinden de bir şikayetlerinin olmadığına dair yazı aldık ve mahkemeye sunduk." diye konuştu.

Eşinin zorlu bir hamilelik dönemi geçirdiğini aktaran Bahçıvan, "Eşimin genlerden gelen gen mutasyonu faktör 5 rahatsızlığı vardır. Bununla ilgili her gün kan sulandırıcı iğne kullanıyordu. Buradaki hassasiyetimizin bir kısmı da oradan geliyordu. Vücudundaki kan basıncındaki ani değişiklikler onun ve çocuğun sağlığı için çok önemliydi. Bu hassasiyetimizin bilinmesini istiyoruz. Bu olayın üzerinde durmamız, olaya karşı tepki vermemizin sebeplerinden biri de budur." diye konuştu.

Yunus Emre Bahçıvan'ın avukatı Adem Yavuz Arslan da araçtaki zararın kasko şirketi tarafından giderileceğini ifade ederek, "Bu nedenle sanığın zararı giderdiği yönündeki beyanlarını kabul etmiyoruz. Bizim hiçbir maddi ve manevi zararımız giderilmedi. Bizim ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'hakaret' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından yapmış olduğumuz ayrı bir şikayet var. Bu soruşturma henüz sonuçlanmadı. Eğer orada orada iddianame düzenlenmesi söz konusu olursa bu dosya ile birleştirilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesini istiyoruz." dedi.