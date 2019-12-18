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Pendik’te Avize dükkanında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 05:19 | Son Güncelleme

İstanbul’un Pendik ilçesinde on katlı bir apartmanın altında bulunan avize dükkanında yangın çıktı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde on katlı bir apartmanın altında bulunan avize dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede tüm dükkanı saran yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevrede yaşayanların itfaiye ekiplerine haber vermesi olası bir faciayı önledi.
Yangın, saat 03:40 sıralarında Velibaba Mahallesi, Yakacık Caddesi üzerinde bulunan bir avize dükkanında başladı. Kısa sürede avize dükkanını kaplayan dumanlar korkuya neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanlara teslim olan avize dükkanı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs sağlık ekiplerince tedavi edilirken, avize dükkanı kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki benzin istasyonunda çalışan görgü tanığı, “Yangın 4’e 20 kala çıktı. Buradan birisi ıslık çaldı. Hortumu uzattık, söndürmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık itfaiye ekipleri geldi. Avize dükkanının üst katında yaşayan bir kişi dumandan etkilendi” diye konuştu.

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