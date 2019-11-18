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Pendik’te aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlının olay yerine geliş anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

Pendik’te 3 kişiyi öldüren zanlı emniyetteki ifadesinde olayı, 5 ay önce trafikte yaşadığı tartışma sonrası beslediği husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Pendik’te 3 kişiyi öldüren zanlı emniyetteki ifadesinde olayı, 5 ay önce trafikte yaşadığı tartışma sonrası beslediği husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti. Öte yandan zanlının pompalı tüfekle dehşet saçtığı anların hemen öncesinde araçla olay yerine geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik’te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Zanlı Ahmet Önal’ın emniyetteki ifadesinde, “5 ay önce Orhan Yılmaz ve Ahmet Yılmaz ile trafikte bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında iki kardeş beni dövdü. Ben de o günden beri kendilerine husumet besledim. Kendileriyle aynı bölgede yaşıyoruz, bu yüzden aramızda gerginlik olduğu zamanlar da oldu. Ben de olaydan birkaç gün önce bir tüfek aldım ve olay günü evlerinin olduğu sokağa geldim. Önce markete girdim ve kasada bekleyen kızı vurdum. Aylar önce tartıştığım Orhan ve Ahmet Yılmaz orada değildi. Bunun üzerine marketin hemen yanında bulunan evlerine girdim ve onların üzerine tüfekle ateş ettim” dediği öğrenildi.
Pendik’te 3 kişiyi vurarak öldüren Ahmet Önal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti işlemeye böyle gitmiş
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının pompalı tüfekle dehşet saçmadan hemen önce siyah renkli bir otomobille caddeden geçtiği anlar görüldü.

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