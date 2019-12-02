HABER

Pendik'te balıkçılar erkek cesedi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:40 | Son Güncelleme

PENDİK Balıkçı Barınağı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Murat KORKMAZ / İstanbul,(DHA) PENDİK Balıkçı Barınağı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan cesedin 80 yaşındaki Kadir Öztürk'e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Kartal Adli Tıp Morguna götürüldü.

Pendik Balıkçı Barınağı açıklarında saat 00.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde çıkan kimliğe göre ölen kişinin 80 yaşındaki Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde herhangi bir kesik yada darp izine rastlanmadı. Balıkçılar tarafından ise kıyıda baston ile gözlük bulundu.

Görgü tanıklarından olan İbrahim Sekmen, "Yaklaşık 18.00 sıralarında biz arkadaşla denize çıkmıştık. İlk önce arkadaşı bırakırken iskeleye bende tekneyi park edecektim. O sırada arkadaşım şamandıra var dikkat et motora sarmasın dedi. Sonra ceset var dedi burada dedi. Ceset olduğunu anlayınca hemen ilgili makamları aradık. İlk başta ne olduğunu anlayamadık bir ceset vardı ama bayan mı erkek mi bilmiyorduk bizde panik olduk. Akşam akşam bizim içinde bir macera oldu Allah rahmet eylesin" dedi. Olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kartal Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Zeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulunduZeytin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi bulundu
Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü Traktör evin bahçesine devrildi: 1 ölü 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Pendik'te çok acı olay! 80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

Fatih’te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'da bir İranlı ölümü daha! 1 ay önce evi kiralamış!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.