HABER

Pendik’te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Pendik’te çıkan tartışma sonrası başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin’in katil zanlısı yakalandı.

Pendik’te çıkan tartışma sonrası başına aldığı tek kurşunla öldürülen Adem Perçin’in katil zanlısı yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesinde 23 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Perçin(25) ve Mustafa Mutlu U. isimli iki arkadaş evlerinde alkol alıp eğlenmeye başladı. İki arkadaş bir süre sonra evlerine Özbekistan uyruklu iki kadın çağırdı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş ile tartışan kadınlar evden ayrıldı.
Kadınlardan biri cep telefonuyla erkek arkadaşını arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine kadının erkek arkadaşı, Mehmet F. (24) isimli bir arkadaşıyla birlikte Adem Perçin ve Mustafa Mutlu U.’nun bulunduğu eve geldi. İki arkadaş ile eve gelen şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden silahını çıkartan Mehmet F., Adem Perçin’i başından tek kurşunla vurdu. Adem Perçin kanlar içerisinde yere yığılırken Mehmet F. ve arkadaşı hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından Adem Perçin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anında Adem Perçin’in yanında bulunan arkadaşı Mustafa Mutlu U.’nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahısların eşkalleri, daha sonra kimlikleri belirlendi. Polis, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şahısları yakalamak için olay günü Adem Perçin’in evine gelen Özbekistan uyruklu kadınlarla iletişime geçti. Bir süre sonra kadınlara ulaşan ekipler bu sayede Mehmet F.’nin yaşadığı yeri öğrendi. Polis, 30 Ekim Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla Mehmet F.’yi ikametinde kıskıvrak yakaladı. Mehmet F.’nin evinde yapılan aramada bir adet silah ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, olayla ilgisi olduğu belirlenen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Özel halk otobüsü orta refüje çıktı: 5 yaralıÖzel halk otobüsü orta refüje çıktı: 5 yaralı
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralıBelediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.