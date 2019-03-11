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Pendik'te binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

PENDİK'te iki katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL(DHA)-PENDİK'te iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Boş olduğu öğrenilen binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ankara Caddesi'nde bulunan ve boş olduğu belirtilen 2 katlı binanın 2'nci katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısını alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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