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PENDİK'TE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Pendik'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 08.30 sıralarında Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının alışveriş merkezinde bulunan bir restorana ait havalandırma sisteminden çıktığı öğrenildi. AVM'nin güvenlik ekipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemek istedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Güvenlik elemanın çekime engel olmak istemesi

-İtfaiye araçları

-Genel ve detay

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