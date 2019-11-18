HABER

Pendik’te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

Pendik’te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Pendik’te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Filistin Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destekFilistin Başbakanından sol gözünü kaybeden gazeteciye destek
Evin ahırından top mermisi çıktıEvin ahırından top mermisi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.