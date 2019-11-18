Pendik’te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Pendik\u2019te bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kad\u0131n itfaiye taraf\u0131ndan kurtar\u0131l\u0131rken bir ki\u015fi dumandan etkilendi. Yang\u0131n m\u00fcdahale sonucu s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncudan skandal itiraf: \u0130ntikam i\u00e7in onun kocas\u0131yla...Filistin Ba\u015fbakan\u0131ndan sol g\u00f6z\u00fcn\u00fc kaybeden gazeteciye destekEvin ah\u0131r\u0131ndan top mermisi \u00e7\u0131kt\u0131
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