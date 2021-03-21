HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik’te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü

Pendik’te bir genç annesiyle görüşen adamı öldürdü

21.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir genç, annesiyle görüştüğünü ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.Olay, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Pendik’te bir genç, annesiyle görüştüğünü ileri sürdüğü bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Acır (47) isimli şahıs, Pendik’te yaşayan Suriyeli bir kadınla görüştüğü gerekçesiyle genç kadının oğlu ile yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Acır, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kadının saldırgan oğlu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Acır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklı dehşet sonrası yaşamını yitiren Acır’ın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bulgu araştırması yaptı.
Öte yandan polis ekipleri, Acır’ı bıçaklayarak olay yerinden kaçan genci bulmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildiKastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Yağmur nedeniyle Beşiktaş’ta duvar çöktü

Sokağa çıkma yasağı kurtardı: Beşiktaş'ta duvar çöktü

Son Dakika: Koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Bakan Koca: Hafta içi riski her yerde düşürelim

Vakaların arttığı Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu'da bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika! MSB duyurdu: 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Sınırımızda 1 terörist yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.