Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.
Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.