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  4. Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

22.02.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü.

Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti "dumbell" ile ezerek öldürdü. Şahıs polise teslim olurken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pendik’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşinin kafasını spor aleti

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