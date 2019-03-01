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Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Pendik'te evinin penceresinden ateş ederek, çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı - Bilirkişi raporunda, sanığın oturduğu dairedeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın, mağdur H.D'nin bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceğinin belirlendiği aktarıldı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Barış Balcı'nın yargılandığı dava kapsamında, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada verilen ara karar gereği, 25 Ocak'ta, olayın meydana geldiği Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak Numara 17'de bulunan bina ile çocuk parkında yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu.

Bilirkişi raporunda, bahse konu yerin, etrafı duvarlarla çevrili 2 bloktan oluşan site olduğu, güney tarafında da çocuk oyun alanı bulunduğu belirtildi.

Çocuk parkı alanının beton duvarla çevrili olduğu aktarılan raporda, park ile ateş açıldığı iddia edilen binanın 4 nolu dairesinin kuzey penceresinin, birbirine cepheli olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Raporda, binada bulunan 4 nolu dairenin kuzey penceresinin tarafına monte edilen sineklik tülü üzerinde yırtık şeklinde delinmeler bulunduğu ifade edildi.

Raporda, pencere ile mağdur arasında oluşturulan atış yolu ve atış açısına göre buradan yapılacak atışın, herhangi bir engelle karşılaşmadan mağdurun sırtına isabet edebileceğinin yüksek olasılık dahilinde olduğu bilgisi verildi.

Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan metal parçanın, "kadeh" ya da "paraşüt" saçma olarak tabir edildiği aktarılan raporda, bu saçmanın sıkıştırılmış hava basıncı ile çalışan ateşsiz silahlarda kullanılmak üzere ham kurşundan imal edildiği, av bayilerinden rahatlıkla satın alınabileceği vurgulandı.

- Sanığın oturduğu daireden ateş edilmiş

Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan "kadeh-paraşüt saçmanın" tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği bildirilen raporda, bu nedenle saçmanın mağdurun vücuduna, ara hedef olmadan yani sekmeye uğramadan isabet ederek yaralanmasına yol açtığı vurgulandı.

Dosyada bulunan görüntülerde, 17 numaralı bina 4 nolu dairenin arka penceresinin açıldığının görüldüğü aktarılan raporda, bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın, mağdur H.D'nin bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, H.D'nin olay anında bulunduğunu söylediği konum ve sırtında bulunan yara izi yüksekliği göz önüne alınıp açısal olarak değerlendirildiğinde, mağdurun bulunduğu noktada sırtındaki yara izini oluşturabilecek saçmanın, Ekspres Sokak Numara 17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

- Olay

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış Balcı tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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