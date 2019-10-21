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Pendik'te çocukların kavgasına büyükler karıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:48 | Son Güncelleme

PENDİK'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te bir sitede, çocukların gün içinde aralarında yaptıkları kavgaya akşamüzeri büyükler karıştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i tabanca, 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler ile yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aynı sitede oturan Bulut ile Çakır aileleri arasında, gündüz çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tuncay Ç. silahla, Hikmet B., Cihan Ç., Ömer A., Mustafa A., Birkan K. de bıçakla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma başlattı.

YARALILAR KAMERADA
Kavgada ayağından yaralananların kaçma anları ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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