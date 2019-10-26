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Pendik’te Cumhuriyet Kupası heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası yarışları başladı.

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası yarışları başladı. 4 bin kişinin yarışmacı olarak katıldığı organizasyonun ilk gününde, yarışmacılar bisiklet, paten, kaykay ve scooter kategorilerinde kıyasıya mücadele ediyor.
Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Pendik Cumhuriyet Kupası yarışları başladı. Yahya Kemal Beyatlı Caddesi Çamlık Mahallesinde düzenlenen organizasyonda, bisiklet, paten, kaykay ve scooter kategorilerinde yarışlar yapılacak. Her yaş kategorisinden 4 bin kişinin yaptırdığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Küçük yaştaki çocukların yarıştığı parkurlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

“Geçen yıldan 3 kat daha fazla katılım sağlandı”
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ikinci kez Cumhuriyet Kupası yarışlarının düzenlediğini söyleyerek, “Binlerce gencimiz, çocuğumuz katıldı. Güzel bir organizasyon. Bu sene 2 kategori daha ekledik. Kaykay ve scooter da bu yarışma kategorilerine eklenmiş oldu. Bu kategorilerde gençlerimiz, çocuklarımız yarışıyor. Enerjilerini atıyorlar. İnşallah bunu geleneksel hale getirip bundan sonra da devam ettireceğiz. Geçen yılın katılımından 3 katı daha fazla katılım gerçekleşiyor. Kayıt yapmamalarına rağmen yarışmak isteyen çocuklarımızı da yarışmalara dahil ediyoruz. Ne kadar katılım olursa o kadar başarılı sonuçlar alınacağına inanıyorum” dedi.
Yarışmacılardan Efehan Arslan, heyecanlı olduğunu söyleyerek, “İnşallah birinci olurum. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu. Berat Yücel isimli yarışmacı, “Heyecanlıyım, çok güzel yarışma. Geçen sene de olmuştu. Ben sakatlığımdan dolayı katılamamıştım. Bu yarışmada numaram gibi ben de birinci olacağım” dedi.
Geçen sene paten yarışmasında birinci olduğunu söyleyen Göknur Keser, “Bu sene de birinciliği bekliyorum. Yarışmacılara şans diliyorum. Pendik Belediye’sine teşekkür” şeklinde konuştu. Halil Kantar ise, “Geçe sene katıldığımda çok eğlenmiştim. Birinci olmaya heves ediyorum. İnşallah da kazanırım. Herkese başarılar diliyorum” dedi.
Parkurlarda dereceye giren yarışmacılara, bisiklet ve spor seti verilirken, yarışa dahil olan tüm katılımcılara ise hatıra madalya verildi. Yarışlar, 27 Ekim Pazar günü de çeşitli parkurlarla devam edecek.

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