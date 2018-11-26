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PENDİK'TE DEHŞET ANLAR... ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

  İSTANBUL DHA Pendik'te, bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL DHA
Pendik'te, bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gece gece saat 23.50'de Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'in yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özcan'a defalarca sapladı. Bülent Özcan aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.
Özmen, arkadaşları tarafından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özmen, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emin adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette sorgulaması yapılan Emin adlı kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde sopayla geldiği, ikilinin tekme ve yumruklarla birbiriyle kavga etmeye başladıkları, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçak salladığı ve bir süre daha devam eden tekme ve yumruklu kavga sırasında şüphelinin bıçağı Özmen'e sapladığı görülüyor. Bıçaklanan Özmen'in eliyle yarasını tutarak ayrıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelinin elinde sopayla gelişi
-İkilinin kavgaya başlaması
-Arkadaşlarının kavgayı ayırmaya çalışması
-Şüphelinin elindeki bıçağı ayırmaya çalışanlara sallaması
-Ayırmaya çalışanların uzaklaşması
-İkilinin tekme ve yumruklu kavgası
-Kavga sırasında şüphelinin bıçak saplaması
-Bıçaklanan Özmen'in biraz yürüdükten sonra yere düşmesi
-Olay sonrası yaşanan hareketlilik

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