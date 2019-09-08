HABER

Pendik’te dehşette ikinci kötü haber

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Pendik’te iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın toprağa verilirken, cenazede eşini kurtarmaya çalışan adamın da hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ikinci kez yıkıldı.Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelmişti.

Pendik’te dehşette ikinci kötü haber

Pendik’te iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın toprağa verilirken, cenazede eşini kurtarmaya çalışan adamın da hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ikinci kez yıkıldı.
Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş, kendini balkondan boşluğa bırakmıştı. Kocası Gökhan Güneş, eşini tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düşmüştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilal Güneş için Güzelyalı Ömer Hekim Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Hilal Güneş’in yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazı kılındığı sırada Gökhan Güneş’in de hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Aile ikinci kez yıkılırken, Hilal Güneş’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Mezarlığı’na defnedildi.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Bilecik’te tehlike saçan okul duvarı onarıldıBilecik’te tehlike saçan okul duvarı onarıldı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.