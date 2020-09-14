Pendik’te devrilen yolcu otobüsünün şoförü adli kontrol şartıyla serbest

Pendik’te Çorum-İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 7 yolcunun yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki ifadeleri ortaya çıkan şüphelinin, “Ben sadece köpeğe çarpmamak için manevra yaptım ve bundan dolayı kaza meydana geldi” dediği öğrenildi.

Pendik’te sabah saatlerinde Esenyalı İstanbul istikameti E-5 üzerinde seyreden Çorum- İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 7 yolcu yaralanmıştı. Kazanın şoförün uyumasından dolayı meydana geldiği öne sürülmüştü. Gözaltına alınan otobüs şoförü H.K.(52), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest

Savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli H.K., “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.