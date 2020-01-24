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  4. Pendik'te devriye aracını durduran şüpheli polisi bıçakladı

Pendik'te devriye aracını durduran şüpheli polisi bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D.

Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. isimli kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru Turan C.'yi bıçaklayarak, karnından yaraladı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. (39) isimli kişi devriye görevi yapan polis ekibini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine araçtan inen polis memuru Turan C. , Mustafa D.'ye müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında Mustafa D. elinde bulunan bıçağı sallayarak polisi karnından hafif şekilde yaraladı. Turan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa D. gözaltına alındı. Mustafa D.'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kumar oynamaktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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